To może być mecz o I ligę! Rugbyści Watahy Zielona Góra w sobotę zmierzą się z rezerwami Budowlanych Lublin. Rywal przewodzi drugoligowej tabeli, Wataha jest na drugim miejscu, ale obie ekipy niespodziewanie przegrały swoje ostatnie mecze.

Zielonogórzanie przegrali w Lubinie z Miedziowymi, a Budowlani przegrali z Rugby Wrocław. Sobotnie spotkanie będzie ostatnim w sezonie zasadniczym, potem pozostanie już tylko finałowy dwumecz dla dwóch najlepszych ekip sezonu. Więcej mówi Paweł Prokopowicz, grający trener Watahy.

Ten mecz to jest tu i teraz. Regulamin mówi, że drużyna, która jest zapleczem ekstraligi nie może awansować ligę niżej. Kto znajdzie się w finale, a nie jest zapleczem elity, to awansuje. Dla nas zatem to mecz o awans. Oczywiście zobaczymy, bo różnie te przepisy mogą być interpretowane, ale nie wybiegamy w przyszłość. Liczy się tylko ten najbliższy mecz i walka o drugie miejsce, co było naszym celem w tym sezonie.