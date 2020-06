Pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na nasze życie. Pokrzyżowała wiele planów, ale skłoniła też do zatrzymania się i przemyślenia pewnych spraw. Wspomnienia z tego okresu mogą być cenne dla kolejnych pokoleń zielonogórzan.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie razem z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury i centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra prowadzi akcję „Pożyczony czas”. Zbiera przedmioty, które kojarzą nam się z życiem w dobrowolnej, społecznej kwarantannie. Będą to m.in. prace lokalnych artystów.

Wszelkiego rodzaju rękodzieła, ale także wytwory typu wiersze, limeryki, opowiadania, być może wspomnienia z tego okresu pandemii chcemy zamknąć w pięknej, malowanej skrzyni, która trafi do sarkofagu. Sarkofag sam w sobie jest symbolicznym przedmiotem. Określa pewien koniec, zamknięcie. Chcielibyśmy ten dziwny, dla wielu zły czas zamknąć w tej skrzyni i zostawić to przyszłym pokoleniom, żeby coś więcej o tym czasie pandemii i o nas się dowiedziały.

Także mieszkańcy mogą przekazać pamiątki, które najpierw trafią na wystawę, a później znajdą się w sarkofagu ustawionym w parku w Zatoniu.

Zbieramy wszystkie wytwory do 15 lipca. Mam nadzieję, że w sierpniu będziemy gotowi. Jeżeli warunki pozwolą, to chcielibyśmy zrobić realną wystawę. A jeżeli nie, to spróbujemy zrobić ją w formie wirtualnej. To osoby, które będą ją oglądały, zadecydują, co jest najbardziej reprezentatywne dla czasu pandemii – czy wiersze, czy wspomnienia, czy jakaś forma artystyczna: obraz, rzeźba. Symbolicznie zamkniemy to w sarkofagu na otwarciu parku.