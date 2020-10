Festiwalowi muzycznemu „Jazz Crossing Festival” towarzyszy nie tylko mnóstwo koncertów, ale i troska o środowisko. W miniony weekend muzycy, którzy goszczą w Zielonej Górze, posadzili własny las. W jesiennej akcji odnowienia drzewostanu skorzystali oczywiście z pomocy miejscowych leśników.

Sadzenie Jazz Lasu odbyło się na terenie leśnictwa w Przylepie.

Wiosenne warunki pogodowe spowodowały, że część sadzonek obumarła. Będziemy wykonywać tzw. poprawkę, czyli uzupełniać sadzonki, które wymarły. Przeprowadziliśmy instruktaż i będziemy czuwać nad tym, żeby państwo dobrze to posadzili, a jednocześnie nabyli trochę wiedzy leśnej. Każdemu się wydaje, że ta praca jest bardzo prosta, ale jak się wchodzi w szczegóły, to im dalej w las, tym więcej drzew.

Muzycy chcą zostawić po sobie coś więcej niż tylko dobre wrażenia z występów. Posadzili m.in. sosny, brzozy, a także symbol Kanady – klony. Festiwal muzyczny, w którym biorą udział, jest bowiem międzynarodowy i skupia się właśnie na współpracy artystów z Kanady i Polski.

To mój pomysł, ale konsultowałem go z Grzegorzem Patkiem, naszym serdecznym kolegą, fanem jazzu. Zapytałem, czy możliwe jest zorganizowanie czegoś takiego. Grzegorz rok temu powiedział: „tak Jurek, jak będziemy w odpowiednim czasie, pokieruję tym wszystkim, żebyśmy mogli to zrealizować”. No i po prostu realizujemy. Pomysł świetny, bo mój. Artystom się to strasznie spodobało, animatorom jazzu i organizatorom festiwalu też.