Pierwsze odwołanie i sens bycia tych świąt to właśnie narodzenie Chrystusa, moment kiedy Bóg decyduje się wejść do naszego życia. I dzisiejsze przeżywanie tych świąt dla chrześcijan, dla tych wszystkich, którzy identyfikują się z wiarą katolicką również, to jest moment na dostrzeżenie Boga obecnego w naszym życiu. To znaczy, że jest w tym życiu coś cennego, to znaczy, że w tym życiu jest coś do wzięcia. To jest chyba piękno tych świąt, które dowartościowują naszą codzienność, naszą ludzkość, nasze człowieczeństwo