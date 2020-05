Młodzi dobrze czują się w towarzystwie seniorów i odwrotnie. Dowód? Ma zostać otwarty w piątek. To Park Wielopokoleniowy, który powstał w Parku Piastowskim.

Urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała, siłownia pod chmurką dla seniorów, a nawet… rury do pole dance’u będą czekać na zielonogórzan obok amfiteatru. O tego typu miejsce do rekreacji zabiegał Paweł Wysocki, który zakłada, że kompleks połączy młodzież i seniorów, tak jak łączył na etapie konsultacji przy dobieraniu urządzeń do rekreacji.

Dogadywali się jak najbardziej. Młodsi zwracali uwagę na to, jakie urządzenia byłyby lepsze dla seniorów. Chodzi o to, żeby senior z młodym człowiekiem pogadali sobie podczas ćwiczeń. Chodzi o integrację, a seniorzy, z którymi współpracuję od wielu lat, bardzo dobrze czują się wśród młodzieży.

Idea to jedno, a drugie to możliwości. Te zostaną oficjalnie zaprezentowane w piątek o 17:00, podczas tzw. otwartego treningu.

Wiele nasadzeń tam jest, teren będzie przyjazny. Wiele urządzeń w siłowni pod chmurką. A co będzie w piątek? To takie mini otwarcie. Będą prezentowane możliwości, co można robić na tych urządzeniach. Ja się dziwię wielokrotnie, że nasza fizyka w ogóle pozwala na takie ćwiczenia.

Ze względu na obostrzenia sanitarne ilość miejsc dla trenujących jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są na Facebooku.