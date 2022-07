Czy Zielona Góra doczeka się Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej? Jest na to olbrzymia szansa. Zielona Góra walczy o środki na tę inwestycję.

Taka kolej miejska jest już np. w Trójmieście. Zielona Góra mogłaby liczyć na fundusze zewnętrzne, gdyby taka kolej objęła także całe Lubuskie Trójmiasto, a więc Sulechów i Nową Sól jak również Otyń i Czerwieńsk.

Włodarz miasta Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM” przekonuję, że taka kolej jest potrzebna Zielonej Górze.

Od wielu lat o tym mówimy i walczymy o to. To jest nam niezbędne, byśmy korzystali z innych form transportu. Rozmawiamy i walczymy o to rozwiązanie i wierzę, w to, że się uda i będzie zrealizowane.