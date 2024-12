Splot tych wydarzeń, które doprowadziły do tego, że pan minister złożył dymisję, w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu był dość niekomfortowy dla pana ministra, bo oświadczenie majątkowe, które tak naprawdę jest błędem pisarskim i do korekty możliwe w bardzo szybkim czasie, no ale również i polityczne rozmowy, które prowadzone są w Lewicy, co oczywiście ja w tych rozmowach nie uczestniczę, ale z tego co pan minister mówił, no też spowodowały, że musiał podać się do dymisji