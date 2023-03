Tak jak już informowaliśmy, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze ma powstać klasa wojskowa. Dokładnie oddział przygotowania wojskowego. Właśnie w tej sprawie uchwałę podjęli radni podczas ostatniej sesji.

W tej chwili miasto czeka tylko na zielone światło ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Czego ma ono dotyczyć? O szczegółach mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zielonogórskim magistracie.

Uczniowie podczas czteroletniej edukacji mają zrealizować 240 godzin zajęć o charakterze wojskowym. Jeśli chodzi o finansowanie takiej nauki, większa jej część spocznie na barkach MON-u.

80 procent kosztów pokryje MON, 20 procent miasto, wyjdzie to 30 tysięcy rocznie, ministerstwo przekaże 100 tysięcy To są tylko zajęcia związane z wojskowością. Będą się one odbywały na obiektach Gwardii, ale “Lotnik” wyszedł pierwszy z inicjatywą powstania wirtualnej strzelnicy.