MZK wychodzi na przeciw potrzebie mieszkańców i ułatwi dojazd do skansenu w Ochli.

W niedzielę od godziny 11 w Muzeum Etnograficznym w Ochli kulinarna uczta pod hasłem „Dobre, smaczne bo Lubuskie!”. Z tej okazji MZK ułatwi dojazd do skansenu i powrót do domów. Wydłużona zostanie bowiem trasa autobusów linii 8 i te na czas wydarzenia będą kursowały na przystanek Ochla Skansen, a nie jak zazwyczaj do H2Ochla. Trasą specjalną “ósemka” będzie jeździć od godz. 10:40.