Ponad dwustu pięcioboistów rozpocznie od najbliższej niedzieli walkę w młodzieżowych mistrzostwach świata w Drzonkowie.

Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tłok i ostatnie przygotowania sportowe oraz organizacyjne. Reprezentacja Polski liczy jedenastu zawodników. O oczekiwaniach wobec nich mówi Patrycja Masternak, trenerka młodzieżowych kadr Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

Potwierdzony jest start 24 reprezentacji. O szczegółach mówi Sebastian Jagiełowicz, dyrektor zawodów.

Są to zawody, które zostały przeniesione z powodu pandemii. Miały się rozegrać dwa lata temu. Wracamy do normalności. Mamy 24 reprezentacje, Meksyk się jeszcze waha. Nie dojeżdża Azja – nie ma Chin i Korei. Jest Japonia. Z oczywistych względów nie ma Rosji i Białorusi. Jest za to liczna reprezentacja Ukrainy.