Jak informuje Urząd Miasta w środę odbyła się próbna jazda autobusem po wiadukcie, test wypadł pomyślnie. Do wykonania wschodniej nitki zużyto ponad 600 ton stali zbrojeniowej oraz wylano około 3 700 m3 betonu. Obiekt stoi na 17 podporach (2 przyczółki i 15 filarów). Szerokość jezdni na moście i dojazdach to 6,5 m (dwa pasy ruchu po 3,25 m). Chodnik ma 2,5 szerokości użytkowej. Długość wiaduktu to 338,30 m, a szerokość pomostu 11,45 m.