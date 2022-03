Za nami kolejny Światowy Dzień Nerek. Okazuje się, że tylko w Polsce z chorobami nerek boryka się ponad 4,5 mln osób. Co gorsza – wie o tym zaledwie co 20 pacjent. Lekarze specjaliści alarmują – bardzo ważna jest świadomość choroby.

Według Ireneusza Habury, kierownika Klinicznego Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ, istotne jest regularne badanie moczu oraz kreatyniny. Nie zaszkodzi również badanie USG jamy brzusznej.

Na co dzień walka z dobrą dietą, walka z używkami i paleniem. To już jest pewna podstawa do tego, żeby nam było lepiej i zdrowiej. Niestety prawie 50% pacjentów spotyka nefrologa w dniu rozpoczęcia dializ.