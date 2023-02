Lubuski Teatr po raz kolejny zaprasza najmłodszych widzów w Zielonej Góry i okolic na specjalny spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku od pierwszego roku życia. Tym razem na scenie kabaretowej będzie można obejrzeć sztukę „Od wiosny do zimy” w reżyserii Katarzyny Kawalec.

Specjalny spektakl dla „Naj Najów” odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lutego, o godzinie 12:00.

Jest to spektakl dla „Naj Najów”, czyli dla najmłodszej widowni. Spektakl opowiadający o czterech porach roku. Spektakl interaktywny – dzieciaczki po spektaklu mogą pobawić się dekoracją, mogą wejść w tunele, które się znajdują na scenie, zobaczyć i dowiedzieć się, co to jest wiosna, jak ta wiosna wygląda – wiosna, lato, jesień, zima – czym się różnią te pory roku.

Spektakl trwa 40 minut, po to, aby mogły go obejrzeć najmłodsze dzieci – nawet te, które dopiero ukończyły pierwszy rok życia. Dlaczego ważne jest, aby już najmłodsi przychodzili do teatru?

Warto przychodzić na takie spektakle jak „Od wiosny do zimy”, „W siódmym niebie” – to są takie spektakle właśnie dla najmłodszego widza – i przyzwyczajać te dzieciaczki do tego, że teatr jest, istnieje, i uczyć tego, jak ten teatr odbierać. Te dzieciaczki biorą aktywny udział w tym spektaklu, czyli mogą sobie dotknąć motylka, mogą dotknąć teoretycznie płatku śniegu. Mogą później się pobawić na tej bajce. Myślę, że nawet jak przyjdzie sześciolatek, który lubi przychodzić do teatru i lubi różne formy teatralne, na pewno będzie się też dobrze bawił.

Najmłodsi widzowie na tego typu spektaklach są traktowani zupełnie inaczej – dzieci podczas trwania sztuki siedzą na poduszkach, które są rozmieszczone przed aktorami. Dzięki temu bajka przedstawiona jest nietypowo, a i odbiór spektaklu jest nieco odmienny.