Siatkarska reprezentacja Polski zagra w Zielonej Górze! Mowa o kobiecej kadrze do lat 21. W maju w hali CRS odbędzie się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata.

Biało-czerwone w trzydniowym turnieju zmierzą się z reprezentacjami Ukrainy, Czech i Węgier. O szczegółach tej imprezy mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Jesteśmy zadowoleni, co prawda nie jest to pierwsza reprezentacja, ale narybek wśród dziewcząt też jest ciekawy do obejrzenia. Spodziewamy się sporo kibiców gości, bo reprezentacja Ukrainy zagra u nas. Można będzie też coś dla naszych uchodźców zorganizować, jakieś wspólne wyjście, żeby mogli pokibicować i trochę odreagować to, co ich spotyka.