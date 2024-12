– Ta kampania to nasza próba odpowiedzi na najważniejsze pytania: „jak żyć?”, „po co żyć?”; próba określenia co jest ważne we współczesnym świecie pełnym bodźców, wyzwań, samotności i poczucia braku sensu – argumentuje Karwacka i dodaje, że od 20 lat pracuje w szkole i obserwuje różne procesy w zachowaniu młodych ludzi i w specyfice Ich funkcjonowania. – Procesy te się zmieniają co kilka lat; obecnie najpilniejszą potrzebą jest zadbanie o zdrowie psychiczne: o nasz dobrostan, o to co myślimy o sobie i innych, o to jak myślimy o sobie, innych i świecie, bo to wpływa na to jak się zachowujemy – mówi dyrektorka “Lotnika”.