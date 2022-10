3 zwycięstwa i 3 porażki mają na koncie drugoligowi koszykarze Aldemedu SKM-u Zastalu Zielona Góra. Podopieczni Dawida Mazura pokonali w miniony weekend we własnej hali Röben Gimbasket Wrocław 89:77.

Kluczem do zwycięstwa była udana czwarta kwarta, którą zielonogórzanie wygrali 30:13. Mecz ocenia trener Dawid Mazur.

Zielonogórzanie w domu nie przegrali i mają bilans 3-3, identyczny jak Enea Zastal BC, grający w Energa Basket Lidze.

Już w środę Zastal powalczy o pierwsze zwycięstwo na wyjeździe, w dodatku derbowe. Zielonogórzanie zmierzą się w Gorzowie, z beniaminkiem II ligi, ekipą Kangoo.

My graliśmy z nimi dwukrotnie w okresie przygotowawczym i dwukrotnie wygraliśmy. Jest szansa, zobaczymy, jak nam się ten mecz ułoży. Jedziemy po kolejne zwycięstwo, a co będzie, to zobaczymy.