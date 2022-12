Nie hałasujmy i nie śmiećmy – to podstawowe zasady, o których powinniśmy pamiętać wybierając się do lasu. Bo choć grzybobranie już za nami, to chętnych na spacery po lasach nie brakuje o każdej porze roku. Także teraz, na przełomie jesieni i zimy.

Jak podkreśla Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze szczególnie ważne jest to, żeby nie straszyć dzikiej zwierzyny.

Płoszenie powoduje różnego typu zagrożenia. Taka spłoszona sarna może choćby wbiec na drogę i przyczynić się do wypadku. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że w lesie jesteśmy gośćmi.

Skoro już przy dzikiej zwierzynie jesteśmy – Wcisło przypomina również, żeby dzikich zwierząt nie dokarmiać. Nasz region jest na tyle lesisty, że zwierzaki same są w stanie zdobyć pokarm. Natomiast nauczone dokarmianiem będą jeszcze chętniej pojawiały się w centrum miasta. Drugą kwestią związaną z naszym bezpieczeństwem jest umiejętność orientacji w lesie za pomocą słupków oddziałowych. Szczególnie ważne, jeśli się zgubimy.

Stajemy przed takim słupkiem, dzwonimy na numer alarmowy. Tam następuje kontakt z odpowiednim leśnictwem. Dzięki takim słupkom można dokładnie zlokalizować zagubioną osobę. Warto też poruszać się głównymi ciągami komunikacyjnymi.

Jeszcze więcej o bezpieczeństwie, także w lasach, znajdziecie w programie „Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.15.