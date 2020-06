Nocna wędrówka po Wzgórzach Piastowskich może nie jest niczym nadzwyczajnym. A co, jeśli odbywa się w piżamach? To nie oznacza, że ktoś lunatykuje albo cierpi na bezsenność. Po prostu bierze udział w Nocnym Spacerze Piżamowców!

Miłośnicy przechadzek w świetle księżyca spotkali się w sobotę przed Ogrodem Botanicznym. Motywem przewodnim spaceru była noc świętojańska i obserwacja świetlików.

Pamiętam, jak w zeszłym roku dzieci zobaczyły, jak latały świetliki. Słyszałem gdzieś z tłumu, że myślały, że te stworzenia nie istnieją, że są tylko z bajek. Około 40 minut będziemy spacerować po lesie z latarkami, później wracamy tutaj, około 23:00 będzie teatr poświęcony Nocy Kupały, nocy świętojańskiej. Pierwszy spacer był chyba 10 lat temu. Później, przez około 5 lat była przerwa. My przejęliśmy to z powrotem, dlatego to jest tak naprawdę szósty marsz, ale nasz ogrodowy – drugi.