Już za kilka dni dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogli cieszyć się z ferii zimowych. Dokładnie 20 stycznia uczniowie z pięciu województw, w tym lubuskiego odpoczną od szkolnych obowiązków.

Nierzadko wykorzystujemy ten czas na podróż do innego miasta, państwa lub po prostu spędzamy go w rodzinnych stronach. Jaki repertuar ciekawych atrakcji związanych z feriami ma zielonogórska młodzież? Co zamierzają zwiedzić? Pytał ich o to Miłosz Weryszko.

Ferie potrwają do 2 lutego.