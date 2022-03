W wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, do Polski przyjeżdża coraz więcej osób. Według danych Straży Granicznej do naszego kraju wjechało ponad 2 miliony uchodźców.

Większość osób uciekających od wojny chce podjąć w Polsce pracę. Aneta Janecka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, zaznacza, że osoba posiadająca PESEL może szukać zatrudnienia poprzez rejestrację w urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

PESEL nie jest potrzebny do zarejestrowania się, natomiast on jest potrzebny, żeby ta osoba mogła pracować u danego przedsiębiorcy. Natomiast przedsiębiorca też taką osobę może zatrudnić, jeżeli ona ma ten PESEL i taka osoba może bezpośrednio iść do przedsiębiorcy. A on ma czas na zgłoszenie przez portal praca.gov.pl takiej osoby w ciągu 14 dni.