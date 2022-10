Za nami młodzieżowe mistrzostwa świata w pięcioboju nowoczesnym. Impreza odbywała się w Drzonkowie przez ostatni tydzień.

Polska reprezentacja zdobyła dwa srebrne medale: w rywalizacji kobiecych sztafet. Ponadto wicemistrzostwo świata Polki zdobyły także w drużynie. W składzie była m. in. Ewa Pydyszewska. Zawodniczka ZKS-u Drzonków mistrzostwa uważa za udane. Oprócz medalu nasza pięcioboistka świetnie spisała się indywidualnie, zajmując siódme miejsce.

Jestem z siebie bardzo zadowolona, bo uważam, że wszystko fajnie wyszło. Byłam siódma indywidualnie, a do tego zwieńczeniem był srebrny medal mistrzostw świata w drużynie. To był naprawdę świetny występ. Siódme miejsce na świecie to naprawdę wysoka pozycja i nie ma na co narzekać. Wicemistrzostwo świata to w pewnym sensie zsumowanie naszych wyników indywidualnych i pozytywny skutek naszych udanych startów. Uważam, że ten medal to sportowe dopełnienie naszego wysiłku.