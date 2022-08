Najbliższy weekend dla fanów futbolu to nie tylko ligowe granie. W sobotę w Drzonkowie odbędzie się IV Memoriał Franciszka Gorczycy, wieloletniego trenera lokalnych klubów piłkarskich.

Imprezę organizują m.in. miejscy radni. Mówi Andrzej Brachmański, który przez wiele lat przyjaźnił się z zmarłym w 2016 roku trenerem.

Po jego śmierci uradziliśmy z przyjaciółmi, też piłkarzami, że spróbujemy go w ten sposób uczcić, żeby pamięć o nim trwała jak najdłużej. Nie jest tajemnicą, że jego największym osiągnięciem było wprowadzenie do IV ligi Błękitnych Buding Kisielin. On był też sponsorem tej drużyny, firma należała do niego. Franek był wariat na punkcie piłki i był duszą towarzystwa.