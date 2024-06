Gorąco zapowiada się ten tydzień. Jednym z pomysłów na jego przetrwanie – zwłaszcza dla miłośników wodnej rekreacji -może być otwarta pływalnia w Drzonkowie. Obiekt na terenie WOSiR jest ponownie czynny.

Od soboty 15 czerwca do dyspozycji jest pływalnia rekreacyjna z urządzeniami i atrakcjami. Między innymi z grzybkiem, rwącą rzeką oraz zjeżdżalniami dla najmłodszych użytkowników. Są też trzy tory do pływania. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli pomiędzy godziną 10 a 20.