Tak jak już informowaliśmy od dziś można korzystać z basenów. Czynne są już pływalnie przy CRS-ie oraz obiekt przy ulicy Wyspiańskiego.

Otwarty został również basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. O szczegółach mówi dyrektor ośrodka Bogusław Sułkowski:

Już można korzystać z basenu. Wracamy do zajęć fittnes w wodzie. Będzie też działała szkółka pływacka. Obowiązują obostrzenia. Trzeba mieć maskę przy wejściu na obiekt. Jest ograniczona ilość osób na jednym torze. Tym będą regulować przeszkoleni ratownicy.

Basen będzie czynny od godziny 7 do 20 od poniedziałku do piątku, w soboty od 8 do 18 w niedzielę jest nieczynna. To nie koniec możliwości skorzystania ze sportowych atrakcji. Jutro od 12 będziemy mogli skorzystać z lodowiska.

Lodowisko zrobione tradycyjną metodą, To kilka warstw zmrożonej wody. Lodowisko jest duże, ma prawie 1500 m2, i do tego nieodpłatne. Trzeba mieć ze sobą odpowiedni sprzęt. Czynne jest codziennie od 10 do 20.

Ze względu na obostrzenia ilość osób jednocześnie korzystających z lodowiska wynosi 160.