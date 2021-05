Wydział Nauk Społecznych zaprasza na dzień otwarty. Odbędzie się on w czwartek 27 maja. Start o godzinie 12. Ze względu na wciąż trwające obostrzenia pandemiczne wydarzenie przyjęło formę online. Oznacza to, że wziąć w nim udział będzie można za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jednym z prezentujących się instytutów jest dział zajmujący się nauką o polityce i administracji. Przygotował on chociażby finał akcji „zapytaj studenta”. Przypomnijmy – polegała ona na tym, że uczniowie szkół średnich, drogą mailową, mogli zadać studentom oraz pracownikom instytutu wszelkie nurtujące ich pytania.

Według Piotra Pochyłego studiowanie politologii sprawia, że młodzi ludzie otwierają sobie drzwi do różnych zawodów. Absolwentów tego kierunku można znaleźć między innymi w takich branżach jak dziennikarstwo, pisarze, służby mundurowe lub samorządy lokalne.

Co ciekawe, do zorganizowania dnia otwartego zaangażowani zostali także uczniowie liceum nr 5 w Zielonej Górze. Ich zadaniem było przygotowanie filmików pod hasłem „prasówka młodego politologa”. Pierwszy z nich zobaczymy już w czwartek. Dotyczy on wydarzeń z roku 2020. Przypomnijmy – dzień otwarty Wydziału Nauk Społecznych w czwartek o godzinie 12.