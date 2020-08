W poniedziałek „odmraża” się basen CRS. Przed pływalnią otworzyła się hala na mecze siatkarskiej reprezentacji Polski z Niemcami.

Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przyznał, że podopieczni VItala Heynena wyjeżdżali z Zielonej Góry zadowoleni. Niewiele brakowało, a w hali CRS zagrałaby także żeńska reprezentacja.

Szef MOSiR-u mówił także, jak będzie w najbliższych miesiącach funkcjonować hala, jeżeli pozostawione zostaną dotychczasowe ustalenia rządu, pozwalające na wypełnienie tego typu obiektów w połowie pojemności trybun.

Jeżeli będzie tak jak jest i zaczną się realizować te imprezy, to ja się boję wracać we wrześniu do Zielonej Góry po urlopie. Tak mamy napchany kalendarz, że czegoś takiego jeszcze nie było. Są przełożone imprezy z pierwszego półrocza, ale czy to się odbędzie to zobaczymy. Imprezy są i ja już w tej chwili próbuję pewne rzeczy przekładać na rok kolejny, bo do końca przyszłego roku ten kalendarz jest zapełniony.