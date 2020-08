Gwarantuję, że komarów nie będzie! – zapewnia Marta Blonkowska z ZOK. Wysokie temperatury odstraszają te wyjątkowo dokuczliwe owady. W nadchodzącym tygodniu Lato Muz proponuje wydarzenia kulturalne popołudniową i wieczorową porą, gdy upał pozwoli nam odetchnąć. Imprez nie zabraknie, a Wy w czasie świetnej zabawy możecie sprawdzić czy komary straciły swoją moc!

W niedzielę, 9 sierpnia na Placu Teatralnym od godziny 16:00 startuje „Akcja animacja – zabawy z Akademią Tradycji”. Na folkową nutę Lato Muz Wszelakich zawiruje wielobarwną, kwietną spódnicą i zaprosi do zabawy. Wszyscy chętni będą mogli nauczyć się ludowych tańców i poznać tradycje naszego regionu. Oberek, kujawiak, a może krzesany? Oj, będą leciały iskry!

Od 16:00 do 18:00 zabawy dla dzieci, nauka ludowych tańców, przedstawianie instrumentów ludowe, strojów więc, myślę że naprawdę bardzo fajna inicjatywa dla najmłodszych. Pamiętam, że jak ja byłam dzieckiem to uwielbiałam patrzeć na tańce ludowe, na te stroje. Myślę, że wszystkie dzieci z chęcią obejrzą jak to wygląda troszkę od kulis. Zabawy ludowe są bardzo fajne, bo można się wybiegać i pokrzyczeć, więc zapraszamy.

Środek tygodnia, to czas kolejnej wędrówki uliczkami naszego miasta. Tym razem spacerowicze zanurzą się we wspomnieniach. Jak zmienia się Zielona Góra? Będziemy mogli to sprawdzić słuchając opowieści przewodnika Janusza Kapały. Kolejna wycieczka z cyklu: Nie nudzę się latem – „Zielona Góra – miasto jakie pamiętam”, środa 12 sierpnia, zbiórka pl. Bohaterów, 16:45.

W środę startujemy ze spacerami „Nie nudzę się latem”, 12 sierpnia znowu spotykamy się o 17:00 i myślę że to lepiej w przypadku tej pogody ponieważ rano. Tym razem dosyć tajemnicze hasło: ” Zielona Góra – miasto jakie pamiętam”. Ten spacer poprowadzi Janusz Kapała, więc zapraszamy wszystkich serdeczni: 16:45 zbiórka na placu Bohaterów.

W czwartek 13 sierpnia Muzy gwarantują słodkie lenistwo. Końcówkę tygodnia spędzimy z “Książką na leżaku” w Bibliotece „Norwida”. Jak zawsze spotykamy się o godzinie 18:00 w Sali im. J. Koniusza lub online. Bohaterem kolejnego spotkania będzie rewelacyjny Piotr Bukartyk, który zaprezentuje „Fatalny przykład dla młodzieży”.

O godzinie 18:00 „Z książką na leżaku” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem spotkanie z Piotrem Bukartykiem. Będzie to promocja książki „Fatalny przykład dla młodzieży„, oczywiście na spotkanie można się udać do biblioteki, ale również można je obejrzeć online.

A o godzinie 19:00 na Placu Teatralnym kolejny koncertowy czwartek. Zespół Niemoc pokaże swoją moc i gatunkowy muzyczny przekładaniec.

Kolejny koncert w ramach naszego cyklu do którego zapraszamy przede wszystkim zespoły czy artystów związanych z Zieloną Górą. Zespół Niemoc musiał się znaleźć w tym gronie, może w Zielonej Górze nie są Oni jeszcze tak znani ale naprawdę osiągnęli już bardzo dużo, występowali na przykład na Openerze. Jest to muzyka elektroniczna, gitarowa, to jest trio bez wokalu czyli chłopcy grają na gitarach: Filip Awłas, Michał Drozda i Radek Reguła. wyraźny wpływ muzyki tanecznej, ale też post-punka jak sami piszą. Oni sami też się trochę utożsamiają z Zieloną Górą, rok temu wydali płytę i singiel z tej płyty Miss Żużla.

W każdy piątek na antenie Radia Index o godzinie 13:30 przegląd tygodniowych wydarzeń kulturalnych. Naszym przewodnikiem po podróży w kulturze jest Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury! Bądźcie czujni na kulturę! Cały program Lata Muz Wszelakich 2020 znajdziecie na stronie ZOK.