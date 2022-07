Rejon Wzorowego Porządku – tak nazywa się ścisłe centrum Zielonej Góry, nad którym szczególną opiekę mają sprawować wzmożone patrole policji.

Nie tak dawno informowaliśmy na naszej antenie, że zielonogórzanie mieszkający w pobliżu Placu Teatralnego skarżyli się na brak reakcji służb, mimo wielu awantur i próśb o interwencje.

Na początku lipca doszło do spotkania władz miasta, policji i zainteresowanych mieszkańców. Czy rozmowy coś dały? O tym Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry.

Wiemy doskonale, że w weekendy do Zielonej Góry potrafi przyjechać kilka tysięcy osób po to, żeby się dobrze pobawić. Myślę, że każdy powinien się dobrze pobawić, ale w sposób kulturalny i wiedząc, że nastąpi po jakichkolwiek falach agresji czy wandalizmu nieuchronna kara. To chcemy wprowadzić za sprawą dodatkowych patroli.