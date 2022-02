W 2022 roku w Zielonej Górze dwanaście osób będzie świętować setne urodziny. To o osiem osób więcej niż w roku poprzednim.

Małgorzata Janecka – Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, liczy, że sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje planów świętowania jubileuszy.

Na ten rok 2022 mamy aż dwunastu stulatków. Wysyłamy obecnie tylko listy gratulacyjne do naszych jubilatów z gratulacjami – i to są listy od prezydenta miasta Janusza Kubickiego oraz od wojewody lubuskiego, które wojewoda nam przesyła wraz z listem premiera Mazowieckiego.

Stulatkowie są w grupie szczególnego ryzyka. Świętowanie jubileuszy w rzeczywistości pandemicznej wygląda więc zupełnie inaczej niż jeszcze trzy lata temu.

W sytuacji, kiedy tej pandemii nie było, byliśmy zapraszani przez rodziny stulatków, żeby ten dzień świętować razem z nimi. Były takie uroczystości, gdzie było to bodajże dwa czy trzy lata temu była pani, która działała bardzo prężnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, więc tutaj uniwersytet wyszedł z taką właśnie propozycją, żeby zorganizować pani Halince taką uroczystość na terenie biblioteki. I wtedy był wielki tort, byli goście, była uroczystość też taka większa, bo to wiadomo, że to i też członkowie uniwersytetu przygotowali się do tej uroczystości.