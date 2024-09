Zastal ciężko trenuje pod okiem trenera Virginijusa Sirvydisa. Litewski trener cierpliwie budował skład przez wakacje, a na koniec zafundował kibicom z Zielonej Góry, ale też całej lidze prawdziwą wisienkę na torcie ściągając do Zastalu Sindariusa Thornwella.

– Cierpliwie pracowaliśmy na transfer solidnego zawodnika – przyznaje trener Sirvydis. Skład zamknięty i teraz została już tylko praca. To tylko będzie się ciągnęło przez najbliższe 10 miesięcy, a zawodnik pokroju Thornwella ma pomóc w walce o zdecydowanie wyższe cele.

Szukaliśmy od samego początku zawodnika na pozycję nr 3, ale też takiego, który równie dobrze może grać jako 1 i 2. Nie robiliśmy tego w pośpiechu. Cierpliwie rozmawialiśmy z kilkoma zawodnikami. Oczywiście nie każdy był zadowolony z przedstawionych warunków. Z Sindariusiem doszliśmy do porozumienia i mamy go na pokładzie. Oczywiście przebieg jego kariery i format jego warsztatu jest nie podważalny. Wiem, że jest profesjonalistą, ale musi udowodnić i pokazać na co go stać.

Przed zawodnikami Zastalu postawiono na ten sezon jasny cel i ma być nim wejście do fazy play off.

Walczymy o play off po prostu to nasz cel numer jeden. Nie chcemy ciągnąc się w ogonie ligi jak w ubiegłym sezonie. Musimy być na to gotowi, że gramy o więcej. Jeśli ktoś tutaj przyjechał żeby sobie pograć albo grać dla zabawy to absolutnie nie ma czego tutaj szukać. Mamy cel na ten sezon i gram o play off. Musi to zrozumieć, wierzyć w to, a ostatecznie osiągnąć.

Sztab Zastalu na sezon 24/25 od lewej stoją:

Marcel Wojewoda – fizjoterapeuta, Renatas Kurilionokas – asystent I trenera, Virginijus Sirvydis – trener, Marek Piątak – manager, Wojciech Rosikiewicz trener przygotowania fizycznego i motoryki

Przypomnijmy, że w tym sezonie będą większe szanse na wejście do najlepszej ósemki Orlen Basket Ligi bo dodatkowo będzie rozgrywana faza play in, na wzór tej z NBA. Więc po rundzie zasadniczej w grze o play off będą także drużyny z miejsc 9 i 10.