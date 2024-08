Po raz szósty poznamy laureatów nagrody „Lubuski Samarytanin”. To nagroda biskupa zielonogórsko-gorzowskiego za pomoc w wielu postaciach niesioną chorym. Dziś zebrała się kapituła, która zbierała kandydatury na zwycięzców nagród.

Statuetek Lubuskiego samarytanina jest sześć, a laureaci będą wybierani spośród pracowników służby zdrowia, instytucji i stowarzyszeń, a także wolontariuszy dla których niesienie pomocy chorym jest czymś zupełnie naturalnym. Mówi Daria Wielogórska – Rutka prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Zawsze okazuje się, że laureaci odbierając nagrody są speszeni i bardzo cisi bo dla nic to co robią wcale nie zasługuje na wyróżnienie bo to normalne postępowanie z ich strony