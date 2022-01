Nowy Rok to czas nowych planów. Także tych na Uniwersytecie Zielonogórskim. O pomysłach na rozwój naszego środowiska akademickiego w 2022 roku rozmawialiśmy z profesorem Wojciechem Strzyżewskim.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego mówił o tegorocznych wyzwaniach UZ. Pierwsze dotyczą sfery naukowej.

Będą nas w tym roku rozliczać. Ponad 20 dyscyplin naukowych przygotowuje się do oceny. Pozwoli nam to określić nasze priorytety, w co inwestować itd.