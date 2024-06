Nowa kampania rekrutacyjna Uniwersytetu Zielonogórskiego – już ruszyła. A wraz z nią na terenie miasta pojawiły się między innymi ogromne bilboardy. Znalazły się one także w największej w mieście galerii handlowej, przy ulicy Wrocławskiej. Na materiałach promocyjnych widać studentów naszej uczelni.

Nowe jest też hasło – podkreśla Małgorzata Ratajczak Gulba, kierownik Biura Promocji UZ.

Kampania rekrutacyjna w nowej odsłonie pojawia się co kilka lat. Czy takie działania promocyjne przynoszą zamierzone efekty?

Skoro mamy dobrą rekrutację, to tak – przynosi efekty. Ale za każdym razem odczuwamy ziarenko niepewności, jak wychodzimy do młodych ludzi. Mniej więcej co dwa lata zmieniamy kampanię rekrutacyjną.