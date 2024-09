– Nie mam czasu się zastanawiać jakie są różnice w obu dziedzinach. Jest tyle pracy, że trzeba po prostu działać – mówiła w naszym studiu Maria Mrówczyńska geodeta, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, nauczyciel akademicki, a od prawie roku wiceministra w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Ostatni rok był dla niej podwójnie pracowity bo łączyła działalność na UZ jako prorektor z pracą w roli urzędnika w ministerstwie. – Wsparcie rozwijającej się branży winiarskiej może być kluczowe także dla gospodarki regionu –czyli była mowa również o tym co Uniwersytet Zielonogórski ma wspólnego z tradycją winiarstwa w naszym regionie i co nowego może wnieść do działalności winiarzy. Więcej w rozmowie z prof. Marią Mrówczyńską.