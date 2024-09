Dostępność danych może okazać się kluczowa w przewidywaniu zagrożenia. Nadal pozostajemy w temacie powodzi. Stany polskich rzek możemy na co dzień monitorować za pomocą strony internetowej IMGW, ale to już efekt końcowy. Do zebrania danych jest przecież potrzebna dedykowana aparatura.

We współpracy Instytutów Inżynierii Środowiska oraz Meteorologii i Elektroniki i Informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim był realizowany projekt “Smart River”. Badania prowadzono na pograniczu polsko-niemieckim. – Chodziło o wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe – mówił dr inż. Jakub Kostecki.

To nie pierwsza powódź w naszej historii. Dr Jakub Kostecki sam przeżył te z 1997 roku jako nowosolanin. Czy wały przeciwpowodziowe to wystarczające zabezpieczenie?

Naukowcy nie ukrywają, że problem powodzi będzie wracał i to nie tylko w Polsce. Zmiany klimatyczne będą wywoływać powodzie błyskawiczne na całym kontynencie.