Czy Uniwersytet Zielonogórski może konkurować z uczelniami z Poznania czy Wrocławia? Jakie wyzwania w najbliższych latach czekają władze uczelni? Na te pytania w “Rozmowie na 96FM” starał się odpowiedzieć prof. Wojciech Strzyżewski.

– Zielona Góra musi być dla studentów atrakcyjna. Zarówno w trakcie jak i po ukończeniu studiów – zaznaczył rektor UZ. Chodzi o ofertę uczelni, rozrywkę po zajęciach, ale także o pracę i osiedlenie się w naszym mieście. Czyli po prostu całokształt.

Siłą rzeczy duże miasta, duże ośrodki oferują więcej atrakcji. Bardziej przyciągają młodych ludzi, którzy ciekawi życia w tym wieku chcieliby również nie tylko studiować, ale też zaznać życia studenckiego

Naturalnym zapleczem dla UZ jest północna część dolnośląskiego, zachodnia część wielkopolski czy południe zachodnio – pomorskiego. To z tych rejonów przybywa do Zielonej Góry najwięcej studentów spoza miasta i najbliższego regionu. Niż demograficzny absolutnie nie pomaga w przyciąganiu studentów do Zielonej Góry.

Pewnych procesów demograficznych nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Może rozwiązaniem będzie próba przyjęcia większej liczby studentów z zagranicy. Mamy studentów z Indii, którzy studiują u nas i jednocześnie pracują w Lumelu. Być może to jest droga, że pracodawca, firma oferuje zatrudnienie i dodatkowo wykształcenie

