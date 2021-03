W poniedziałek 15 marca ruszają aż dwa nabory. Pierwszy to rekrutacja do placówek przedszkolnych. Drugi dotyczy przyszłych pierwszoklasistów szkół podstawowych.

Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do miejskiej placówki przedszkolnej, rodzice będą mieli czas do końca marca. Następnie, do 9 kwietnia, komisja rekrutacyjna zweryfikuje wszystkie dokumenty. Listy dzieci zakwalifikowanych oraz tych, którym nie udało się spełnić wymogów, zostaną opublikowane 23 kwietnia o godzinie 12. Rodzice będą wtedy mieli pięć dni na złożenie deklaracji o woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola. Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 30 kwietnia.

Nieco krócej, bo do 26 marca, potrwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Zielonej Górze. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane miesiąc później o godzinie 13. Do 29 kwietnia rodzice przyszłych pierwszoklasistów będą musieli złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do danej szkoły. Dzień później placówki udostępnią listy osób przyjętych oraz tych, którym nie udało się dostać.

Szczegółowe harmonogramy oraz wykaz potrzebnych dokumentów znajdziecie na stronie zielonogórskiego magistratu oraz poszczególnych placówek publicznych.