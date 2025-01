W najbliższych dniach w Zielonej Górze należy spodziewać się przerw w dostawie prądu. Dostawca energii operator Enea informuje, że powodem przerw będą modernizacje sieci, przyłączenia nowych odbiorców lub konserwacje stacji transformatorowych.

Wyłączenia prądu zazwyczaj będą trwały kilka godzin. A na brak energii elektrycznej powinni się przygotować m. in. mieszkańcy Raculi, Świdnicy, Przylepu i Starego Kisielina. Szczególe informacje poniżej.

16 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 10:00

miejscowości Zielona Góra ul. Dolina Zielona 45, 47, 49, 52b do 64a (parzyste), Ustronna 2, Zagłoby 1 do 17 (nieparzyste), 12 do 26 (parzyste)

18 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Kalinowa 9 do 19 (nieparzyste), Racula-Świerkowa 3, 5, 7, działka 341/60

18 stycznia 2025 r. w godz. 13:00 – 17:00

miejscowości Świdnica ul. Długa 33, 33a, 38, działki 267, 267/5

20 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 14:30

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Solidarności 38, 41a, Przylep-Szewska 1, 12 do 17, Przylep-Robotnicza 2 do 20a, 23a, 25c, 29, działki 349, 350, 366/1, kościół, Przylep-Turystyczna 1, dawny młyn

21 stycznia 2025 r. w godz. 09:00 – 16:00

miejscowości Zielona Góra ul. Stary Kisielin-Kolejowa 7

23 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Solidarności 38, 41a, Przylep-Szewska 1, 12 do 17, Przylep-Robotnicza 2 do 20a, 23a, 25c, 29, działki 349, 350, 366/1, kościół, Przylep-Turystyczna 1, dawny młyn

24 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 13:30

miejscowości Płoty ul. Olchowa 3, 5, 12, działki 74/12, 74/17

28 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 13:30

miejscowości Zielona Góra ul. Sulechowska 19a do 19i

30 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Młyńska 2, 3, 4, 6