Trwa reorganizacja w strukturach Urzędu Miasta. O utworzeniu departamentu strategii zarządzania miastem informowaliśmy na początku tygodnia, a dziś dopytywaliśmy czym dokładnie będzie zajmował się nowy departament, który działa w magistracie od wczoraj.

W jakim celu wprowadzono zmiany? Odpowiada wiceprezydent Zielonej Góry Jarosław Flakowski.

Powołaliśmy konkretne biura i referaty z tej struktury, która już istniała. Ma to zapewnić funkcjonowanie, ale przede wszystkim ma wspomóc szeroko pojętą cyfryzację Urzędu Miasta

Usprawnione w dużej mierze mają zostać miejskie e-usługi. Chodzi dokładnie o rozszerzenie cyfryzacji urzędu miasta i podlegających mu placówek żeby mieszkańcy nie marnowali czasu w kolejkach.

Dążyliśmy do tego aby zoptymalizować działanie urzędu miasta zasobami, które posiadamy. Priorytet, który chcemy zrealizować w przyszłym roku to usprawnienie e-usług po to żeby mieszkańcy nie musieli zbyt długo czekać w kolejkach