Gruzja jest jednym z tych miejsc, które z powodzeniem można nazwać rajem na ziemi, a ten kto choć raz ją odwiedzi – będzie chciał tam wrócić. Jeśli chcesz doświadczyć smaków Gruzji, nie szukaj modnych restauracji daj się ponieść przygodzie i gotuj z Tamuna Kiladze, która zaprosi Was do wspólnego przygotowania chaczapuri, pchali, chinkali i jeszcze innych potraw. Nie wiecie, co to jest? MENU: - chinkali - chaczapuri - pchali - adżapsandali Potrawy przygotowane przez kursantów w trakcie kursu są ...