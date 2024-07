Hotele i pensjonaty to jedne z najczęściej wybieranych miejsc noclegowych podczas wyjazdów. Bez względu na to, czy jest to urlop w górach, nad morzem lub w jeszcze innym zakątku Polski lub zagranicy. Oprócz zapoznania się z warunkami pobytu i ceną warto zapoznać się także z warunkami wpływającymi na nasze bezpieczeństwo.

Sprawdźmy drogę ewakuacyjną – mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej PSP.

Jest to miejsce dla nas obce. Zapoznajmy się z drogą ewakuacyjną. Obiekty tego typu są zobowiązane do jej oznaczenia. Warto ją poznać, żeby w momencie zagrożenia szybko i łatwo udało nam się uciec.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Pilnujmy kart, pełniących funkcję klucza do pokoju. Żebyśmy wiedzieli zawsze gdzie ona jest, nie znaleźli się w pułapce w razie zaistnienia niebezpieczeństwa. Warto poświęcić 5 minut na zapoznanie się z obiektem.

Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze. Mundurowi przypominają również o pilnowaniu swoich rzeczy.