IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed upałami w niemal całym kraju. I dla naszego regionu prognozowane są dziś wysokie temperatury. Termometry pokażą do 32 stopni Celsjusza.

W nocy przewidywana temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godz. 18:00.