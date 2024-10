O wymianach studenckich i współpracy w zakresie kształcenia oraz prowadzenia badań. O tym rozmawiali dziś przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego z Towarzystwem Edukacyjnym Karmaveer Kakasaheb Wagh z Indii.

Na początku tego roku podpisany został list intencyjny pomiędzy uczelniami. Dzięki współpracy region zyskuje specjalistów inżynierów. O szczegółach mówi prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Studenci, którzy zdobywają wykształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim, oni zostają w regionie. To są wysoko wykwalifikowane kadry, ponieważ pierwszy proces selekcji odbywa się już w Indiach. Pamiętajmy, że do nas przyjeżdżają już inżynierowie, więc już wysoko zaawansowani specjaliści w kierunku inżynierii produkcji. Następnie podejmują kształcenie na drugim stopniu. Zatem jest to kadra, której potrzebuje przemysł w województwie lubuskim.