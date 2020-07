Na tę inwestycję rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością czekali od lat. Zespół Rehabilitacji „Promyk” zostanie rozbudowany o dodatkowe skrzydło, w którym będzie się mieścił hostel. Powstanie w nim 13 pokoi dla osób z niepełnosprawnością.

Prace będą prowadzone tak, aby nie zakłócić bieżącej działalności – wyjaśnia dyrektor placówki, Magdalena Biniszkiewicz.

„Promyk” zajmuje się rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i dalej będzie się tym zajmował. Oczywiście polepszy nam się komfort funkcjonowania – dodatkowe sale, węzły sanitarne na pewno poprawią jakość funkcjonowania w ośrodku pracownikom, rodzicom i podopiecznym. Na pewno przebudowa nie będzie mogła być skonfliktowana z działalnością „Promyka” – nadal musi on funkcjonować, nadal musimy rehabilitować. Jest to kwestia dogadania z wykonawcą, w jaki sposób będziemy to robić, żebyśmy nadal mogli pracować tak jak do tej pory.

Ośrodek zajmuje się rehabilitacją osób do 20. roku życia. Potrzebne było miejsce, w którym opiekę znajdą starsi ludzie.

Ich bliscy, którzy się nimi opiekują, kiedyś zapytali nas, co będzie, kiedy ich zabraknie, czy jest miejsce, w którym ich dorosłe dzieci mogłyby doczekać spokojnej starości. I od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że warto wybudować hostel, czyli miejsce, w którym będą dla nich pokoje, w których będzie opieka, w których będą mogli oni żyć, funkcjonować. Trwało to długo, szukaliśmy środków finansowych. Tak naprawdę w „Promyku” będzie można znaleźć pomoc dla osób z niepełnosprawnością od momentu narodzin aż do spokojnej starości.