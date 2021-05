Powstała nowa koalicja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pod porozumieniem podpisały się cztery kluby: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz “Grupa Radnych” Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Głównym założeniem koalicji ma być zakończenie sejmikowych sporów. Nowo powstałe porozumienie ma też świadczyć o tym, że sejmik jest instytucją demokratyczną.

Dzisiejsza umowa najważniejszą rzecz jaką ma do odegrania to jest, to, że została stworzona większość. Po to żeby zarząd województwa z marszałkiem na czele, mógł jak najlepiej pracować na rzecz województwa lubuskiego. Na rzecz mieszkańców naszego regionu. Czyli Lubuszanek i Lubuszan.