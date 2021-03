Zespół Edukacyjny nr 10 przy ulicy Energetyków doczeka się hali sportowej. I to jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze lekcje wychowania fizycznego w nowym obiekcie odbędą się już we wrześniu.

Całkowity metraż użytkowy hali sportowej ma wynieść ponad pół tysiąca metrów kwadratowych. Oprócz sali do ćwiczeń, mają się tam pojawić także trybuny, szatnia oraz zaplecze sanitarne. Wszystko to przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa hali oznacza, że uczniowie powyżej klasy trzeciej nie będą już musieli dojeżdżać na w-f na CRS przy Sulechowskiej.

Wyjeżdżanie tymi autokarami jest troszkę męczące dla wszystkich. Uczniowie nawet teraz, jak mnie spotykają, to się pytają, czy oni się doczekają jeszcze. Czy ta sala będzie. Mówię im więc, że na pewno. Dzisiejszy dzień jest chyba najszczęśliwszy. Kolejny etap inwestycji się dzieje i dopięliśmy swego, ze ta sala będzie.

Nowoczesna sala gimnastyczna to nie koniec inwestycji przy Energetyków. Powstanie tam też biblioteka z prawdziwego zdarzenie i siłownia. Według planów budowlanych, nowe obiekty powstaną tuż za budynkiem szkoły. Połączy je łącznik.

Tak żeby, że tak powiem, nie było konieczności wychodzenia, z budynku szkoły. Żeby przejść do budynku sali gimnastycznej. On będzie wyżej, tak żeby był pod nim przejazd, podobnie do tego łącznika, który już się tutaj znajduje. To też jest kwestia wymagań.

Całkowity koszt budowy wyniesie około 10 milionów złotych. Prace mają potrwać do połowy sierpnia.