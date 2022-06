Umowa podpisana, można ruszać z robotami budowlanymi. Mowa o budowie boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kąpielowej. A powstaną tam między innymi place rekreacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Do tego dwa boiska do koszykówki oraz jedno do piłki nożnej.

Za realizację projektu odpowiedzialna jest firma Mizar. Prezes, Eliza Micuła – Urban, podkreśla że ich prace w ogromnej mierze są zależne od warunków pogodowych.

Nie może być wilgoci, o opadach deszczu nie może być w ogóle mowy. Bo to ma wpływ na żywotność tych nawierzchni. One mają służyć lata, a nie miesiące.

Z boiska przy ulicy Kąpielowej będą mogły skorzystać chociaż dzieci z pobliskiej szkoły. Mówi Filip Czeszyk, radny miasta Zielona Góra.

Będzie ono dla tej placówki stanowiło ciekawe uzupełnienie infrastruktury. Dzieciaki zyskają dodatkowe boiska.

Koszt sportowej inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt będzie gotowy na przełomie roku 2022 / 2023.