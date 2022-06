Nie jestem zwolennikiem traktowania ogółu obywateli i wielowiekowej historii samego Witebska przez pryzmat zachowania się Łukaszenki. Miasto to ludzie i wieki jego istnienia. A nie jeden człowiek i kilka lat. A jeżeli nie ? To czemu Witebsk nie ma kojarzyć się z Markiem Chagallem, tylko z oddaniem Łukaszenki Putinowi ? Niemniej jednak nie da się już chyba wstrzymać zmiany nazwy ulicy Witebskiej w Zielonej Górze na inną. Jako, że milczący nie mają racji, w tej sytuacji lepiej nie tkwić w negacji, ale włączyć się i wykreować nową ulicę w naszym Mieście. Moja propozycja to nadanie tej ulicy nazwy Zdzisława „Szambelana” Piotrowskiego. Postaci tej nie trzeba specjalnie przypominać. Zatrzymam się zatem tylko na kartograficznym argumencie. Wokół dzisiejszej ulicy Witebskiej mamy ulice: św. Cyryla i Metodego, Anieli Krzywoń, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rondo Anny German. Niedaleko ul. Pionierów Zielonej Góry. Jest to zatem zakątek Miasta, gdzie ulice nazwane są od osób, z przeróżnych epok, w różny sposób zaznaczających swój ślad w historii. Szambelan Piotrowski nie stronił od spotkań z osobami publicznymi, przedstawiając im nasze Miasto. Nie będzie się zatem czuł wyobcowany w takim otoczeniu. A my sami, Zielonogórzanie, chyba też poczujemy się lepiej, gdy w końcu w trwały sposób uhonorujemy tę nietuzinkową postać, naszego sąsiada, gawędziarza, mentora Zielonej Góry.