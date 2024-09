Mirosław Kuleba dziennikarz, publicysta i korespondent wojny w Czeczenii odebrał dziś honorowe obywatelstwo Zielonej Góry podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Palmiarni.

Kuleba uważa, że jego najważniejszą decyzją w życiu było chwycenie za broń podczas konfliktu zbrojnego w Czeczenii.

Wojna w Czeczeni…potworna. Wtedy Rosja pokazała to co teraz na Ukrainie z tym, że tam odbywało się przy milczeniu całego świata. To było dla mnie, jako dziennikarza, największym wyzwaniem i osiągnięciem