Dziś drugi dzień roku szkolnego. Tylko w Zielonej Górze do szkolnych ławek wróciło ponad 20 tysięcy uczniów. Zarówno podstawówek, jak szkół podstawowych. 196 z nich to uczniowie z zielonogórskiej Zawady.

I to właśnie w zielonogórskiej Zawadzie odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego. Mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

W zeszłym roku byliśmy w Przylepie. Teraz chcemy pokazać Zawadę. Piękne miejsca oświatowe są także 8 czy 10 km od naszego ratusza. To też ukłon w stronę tych dyrektorów, za ich ciężką pracę. Zawada to też szkoła, która zaliczyła progres, jeśli chodzi o wyniki w egzaminach klas ósmych.

Tak jak stacjonarna była inauguracja, tak też stacjonarnie mają się w tym roku szkolnym odbywać lekcje. Choć nadal z zachowaniem reżimu sanitarnego. Władysław Kondras – dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze – wierzy, że nauka zdalna to już przeszłość.

Nauczyliśmy się żyć w różnych zmianach. Cierpliwie wracamy do normalności. To będzie świat spotkań uczniów. Wyjazdów, wycieczek. I tak dotrwamy do wakacji.